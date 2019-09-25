В «Казино Сочи» состоится международная покерная серия European Poker Tour Open (16+)

Серию посетит официальный представитель PokerStars Sochi – Дмитрий Губерниев, а специальной гостьей турнира станет певица Линда.



С 4 по 13 октября "Казино Сочи" будет принимать в своих стенах участников очередного этапа European Poker Tour Open.

В этом году серию посетят многие узнаваемые личности, включая официальных представителей PokerStars Фатиму Морейра де Мело, Криса Манимейкера и Лео Фернандеса, а также представителя PokerStars Sochi Дмитрия Губерниева. Специальной гостьей турнира 11 октября станет популярная певица Линда. Организаторы турнира проведут для нее обучающий курс И у посетителей будет возможность познакомиться со звездой.

Что касается самого турнира, то основное внимание будет приковано к двум мероприятиям - Главному Событию , а также турниру хайроллеров . Посетителей ждет много интересных событий, как за столами, так и в свободное время.

8 октября в Сочи прилетит Крис Манимейкер, а 11 октября он проведет встречу с поклонниками и ответит на вопросы посетителей. Крис подробно расскажет о PSPC 2020.

Кроме того, на вопросы посетителей также ответит представитель PokerStars Sochi Дмитрий Губерниев - российский телеведущий расскажет о своей новой роли и об увлечении покером.

В очередной раз посетители смогут посетить вечеринку PokerStars, которая состоится 11 октября в баре "Рояль" в "Казино Сочи". А главным событием вечера станет концерт Линды на центральной сцене. Во время мероприятия для игроков турнира с 22:00 будет доступен бесплатный бар.

9 октября в торговом центре "Горки Город Молл" состоится турнир по боулингу. Регистрация продлится до 21:30, сам турнир стартует в 22:00. Кроме того, 12 октября в клубе «All In Club» пройдет караоке-баттл с бесплатными напитками для всех участников.