«С такой политической программой вполне можно победить»

Британский парламент возобновил работу. Такое решение приняли в Верховном суде. Там признали незаконным решение Бориса Джонсона о приостановке работы парламента до 14 октября. Ранее премьер-министр Британии срочно прилетел из Нью-Йорка в Лондон. Он принимал участие в Генассамблее ООН, но сократил визит. Как сообщает телеканал Sky News, перед вылетом британский премьер позвонил королеве Елизавете II. О чем они могли разговаривать? И что будет делать премьер-министр после решения Верховного суда? Собственный корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский отмечает, что происходящее может быть даже в какой-то мере выгодно Джонсону.

— Традиционно не разглашается ни в каком виде содержание разговоров премьер-министра с королевой, это неписаный, но довольно твердый закон. Действительно, большинство сходится в том, что он должен был как-то попытаться успокоить королеву. По некоторым сведениям, королева, ее аппарат очень обеспокоен тем, что ее невольно втягивают в политическую борьбу. Она хочет этого избежать любой ценой. Наверное, Борис Джонсон нашел какие-то слова, которые в какой-то мере монарха успокоили, заверили, что произошедшее никак не отразится на репутации главы государства. Но это все должно было быть в короткой, очень вежливой форме с обтекаемыми формулировками.

— Есть ли какие-то юридические законные способы одержать победу над парламентом, например, оспорить решение суда?

— Нет, оспорить решение Верховного суда невозможно. Сам Борис Джонсон уже сказал весьма категорически, что он человек законопослушный. Хотя он не согласен, но он его будет безоговорочно выполнять. Поэтому речи о продолжении борьбы с Верховным судом быть не может. Есть такая точка зрения, что это проигранная серьезная битва Джонсоном, но, возможно, шаг к победе в войне.

В чем суть стратегии Джонсона? Добиться выборов, на которые бы он пришел в роли защитника народных интересов, которые попирают продажные элиты — судьи, парламентарии — все кто угодно, а он такой титан, цепи разрывает и в интересах народа проводит выборы на этой платформе.

Есть данные опросов, которые показывают, что с такой политической программой на этих выборах вполне можно победить, это реалистический расчет. И в таком случае все, что происходит, в каком-то смысле даже укрепляет его пропагандистскую позицию. Еще больше появляется возможностей для того, чтобы обвинить эти элиты в том, что происходит в этом политическом беспорядке. Вообще, становится страшно. Я посмотрел обложки массовых британских газет — они теперь стали воздерживаться, так как их очень застыдили за употребление термина «враги народа». Им указали на то, что это термин из сталинских времен, и они теперь стараются его избегать, но смысл тот же. Опять на первой полосе огромная фотография всех верховных судей, показывают, мол, они ваши враги. И, конечно же, результат того, что произошло, — дикое нагнетание политической напряженности в обществе, а это довольно опасный симптом.

— Если Борис Джонсон признает решение Верховного суда, но он с ним не согласен, должен ли он уйти в отставку? И может ли он услышать от своих политических противников в парламенте, что они требуют его отставки? И не будет ли такое положение дел ему на руку?

— Он это уже слышит. Лидеры оппозиционных партий во всю глотку это говорят и будут говорить. Что будет происходить дальше, конечно, до конца никто не знает. Еще интересна его позиция. Он воспринимает юридическую ситуацию сейчас так, что Британия выходит 31 октября в любом случае из Европейского союза, несмотря на знаменитый закон, который успел принять парламент за несколько остававшихся дней в сентябре, который, как мы все считали, запрещает жесткий «Брексит». Но ничего подобного. Юристы действительно нашли какие-то юридические возможности для того, чтобы этот закон не выполнить. И поэтому главная задача представителей оппозиции теперь — принять новый закон, который бы все это исправил и сделал бы на 100% невозможным жесткий «Брексит» без согласия парламента.

Беседовал Марат Кашин