Регоператорам ТКО в Башкирии субсидируют 50 млн рублей на покупку техники

Власти Башкирии на 50 млн руб. сократили объем Республиканской адресной инвестпрограммы до 2021 года, из которой финансируется строительство социальных объектов. Эта сумма будет выделена министерству экологии и природопользования и направлена на возмещение затрат на покупку техники, которые понесли региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Соответствующее распоряжение кабмина было подписано врио главы региона Радием Хабировым 18 сентября, следует из документов правительства.

Заместитель министра экологии республики Нияз Фазылов сообщил "Ъ-Уфа", что в настоящее время в парке регоператоров примерно 470 единиц спецтехники, степень износа которой в среднем превышает 70%. До 2024 года операторы планируеют закупить не менее 100 единиц новой техники. Субсидии, по словам замминистра, предназначены для регоператоров «Эко-сити», «Экология Т» и МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы», которые уже купили 25 машин. До конца года они планируют купить еще 35 единиц спецтехники, добавил представитель ведомства.

Башкирия в 2018 году была поделена на пять территориальных зон сбора и вывоза отходов. Общая стоимость заключенных с четырьмя региональными операторами контрактов со сроком действия 10 лет каждый превышает 48 млрд руб.

Майя Иванова