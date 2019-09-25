Жительницу Алтая, сломавшую сыну руку из-за ошибок в домашнем задании, отдали под суд

В Алтайском крае перед судом предстанет 36-летняя женщина, сломавшая сыну руку за ошибки в домашнем задании. Об этом сообщила представитель краевого управления Следственного комитета России Елена Коновалова в среду.

В феврале этого года 7-летнего мальчика госпитализировали из школы в больницу с переломом руки. Следствие выяснило, что эту травму ребенку нанесла его мать из-за неправильно выполненного домашнего задания. Кроме того, по материалам дела, с августа 2018 по январь 2019 года женщина не раз физически и морально наказывала мальчика по пустякам. Так, за невыполнение домашнего задания она избивала сына поленом и табуретом.

Следственные органы предъявили женщине обвинение за истязание сына (ст. 117) и умышленное причинение вреда его здоровью (ст. 112). Во время расследования уголовного дела мальчик был изъят из семьи, сейчас он проживает с родной тетей. Мать ребенка не признала свою вину и отказалась от дачи показаний.

Илья Николаев