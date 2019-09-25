«Орелстрой» взял на себя достройку очередных проблемных домов в Липецке

Структуры крупнейшего застройщика Орловской области ПАО «Орелстрой» достроят еще два проблемных дома в Липецке, сообщила пресс-служба региональной адмнистрации. Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил заявление о намерении ООО «Специализированный застройщик "Орелстрой-Л1"» принять на себя права и обязанности застройщика по дому №8 в микрорайоне Европейский. По решению того же суда дом №9 в том же микрорайоне будет доделывать ООО «Специализированный застройщик "Орелстрой-Л2"». Напомним, ранее Европейский застраивала группа «СУ-5» находящегося в международном розыске депутата облсовета Михаила Захарова. «Орелстрой» занимается достройкой проблемных объектов входящего в «СУ-5» «Эксстроймаша» (более 100 тыс. кв. м).

По данным Kartoteka.ru, ООО «Специализированный застройщик "Орелстрой-Л1"» и ООО «Специализированный застройщик "Орелстрой-Л2"» зарегистрированы в Липецкой области в апреле 2019 года. Уставный капитал обеих компаний составляет по 10 тыс. руб. Директором предприятий является Владимир Балухтин, 100% принадлежит ПАО «Орелстрой».

Александр Прытков