Киновыходные в стиле фильма «Дневник Бриджит Джонс»: Лондон Путеводитель по городу, в котором все еще можно встретить мистера Дарси

Фильм «Дневник Бриджит Джонс» по роману Хелен Филдинг вышел на экраны в 2001 году и стал настоящим киногимном 30-летним женщинам, которые узнавали в главной героине в исполнении Рене Зеллвегер себя. Бриджит не замужем, слегка полновата, имеет ворох вредных привычек, не всегда думает, что говорит, и обладает уникальной способностью попадать в дурацкие ситуации. Действие картины разворачивается в Лондоне. «Коммерсантъ Стиль» проследовал за Бриджит Джонс и отметил на карте британской столицы несколько локаций из фильма, достаточных для того, чтобы составить впечатление об этом удивительном городе.

Квартира Бриджит в Green Dragon Court

Бриджит живет в районе Боро в центре Лондона. В своей квартире она проводит одинокие вечера с бокалом вина, слушает «All by myself» Селин Дион, собирается на свидания, объедается от отчаяния мороженым и, конечно, ведет дневник. Съемки проходили на Бидэйл-стрит в комплексе Green Dragon Court.

Площади комплекса занимают квартиры, офисы, а также несколько ресторанов и баров. В квартиру Бриджит попасть, конечно, не получится, зато можно заглянуть в паб The Globe, который находится прямо над апартаментами героини.

Здесь угощают крафтовым пивом на любой вкус и традиционными британскими закусками. Стоит отметить, что Green Dragon Court — довольно популярное место для киносъемок: его можно увидеть в фильмах «Женщина французского лейтенанта» и «Воображариум доктора Парнаса».

Где: 8 Bedale Street





Ресторан Momo

Бриджит встречается с друзьями, которые наперебой дают ей гениальные советы по соблазнению шефа — Дэниела Кливера (Хью Грант). Компания общается в ресторане Momo, который расположился в укромном месте рядом с шумной Regent Street.

Momo встречает гостей теплым красочным интерьером в восточном стиле. Красновато-золотистые ткани, изящные лампы, североафриканские статуэтки, колонны и пальмы создают практически аутентичную атмосферу Марокко. В Momo великолепно готовят традиционные шедевры восточной кухни: кускус, хумус, баранину, мезе, а также европейские блюда из птицы и морепродуктов и блюда для веганов. Восточный антураж, потрясающая еда и отличная барная карта создают приятное настроение радости и покоя, а душевные беседы за чашкой волшебного марокканского чая согревают даже в самый дождливый день.

Где: 23-27 Heddon St, Mayfair

Время работы: понедельник—суббота с 12:00 до 1:00,

воскресенье — с 12:00 до 0:00





Институт современного искусства

Издательство, в котором работает Бриджит, устраивает презентацию книги «Мотоцикл Кафки», где собирается весь литературный цвет Англии. К слову, в этом эпизоде действительно снялись настоящие писатели Джеффри Арчер и Салман Рушди, а в роли банкетного зала выступило пространство Института современного искусства.

Институт был основан в 1947 году и задумывался как место, где ученые, художники, писатели могли бы обсуждать новые идеи и мысли, не подчиняясь строгим требования Королевской академии. Все годы своего существования он был вестником новых веяний — от кубизма до поп-арта — и точкой притяжения британской богемы.

Сегодня Институт современного искусства — крупный художественный и культурный центр с богатой историей и насыщенной программой. Внешний вид здания Института со строгими формами и ровной колоннадой наводит на мысли скорее о классическом искусстве, однако внутри скрывается весьма прогрессивное пространство. В галереях проходят авангардные выставки, в двух кинотеатрах идут показы артхаусного и документального кино, в книжном магазине можно приобрести редкие книги об искусстве, а легендарная «Рошель-столовая» ждет на легкий ланч с хорошим вином.

Где: 12 Carlton House Terrace

Время работы: вторник—четверг с 12:00 до 23:00,

пятница—суббота с 12:00 до 0:00, воскресенье с 12:00 до 23:00,

понедельник — выходной





Отель и гольф-клуб Stoke Park House

Субботним утром Бриджит, воображая себя голливудской звездой, садится в роскошный кабриолет Дэниела Кливера, и пара отправляется на выходные за город в парк-отель Stoke Park House, который находится в часе езды от Лондона, в Бакингемшире.

Белоснежный отель Stoke Park, сияющий на фоне идеальных зеленых газонов и голубой ленты реки, вполне мог бы стать королевской резиденцией. Номера отеля выполнены в традиционном английском стиле, их украшают мебель ручной работы, кровати с балдахинами, предметы антиквариата и произведения искусства. Гости могут отдохнуть в спа-центре с бассейном и парными, поужинать в ресторане изысканной кухни Humphry`s, сыграть партию в теннис на отличном корте, а любителей гольфа порадует лучшее в стране 27-луночное поле Stoke Poges. Поклонникам фильма настоятельно рекомендуется повторить романтичную прогулку Бриджит и Дэниела на лодке. Не забудьте прихватить томик стихов Джона Китса!

Где: Stoke Park, Park Road, Stoke Poges, Buckinghamshire





Королевский суд

Бриджит спешит в Королевский суд на съемки телесюжета о важном судебном процессе курдистанского активиста, за которым следит весь мир. Правда, отважная журналистка отвлекается на покупку сигарет и упускает правозащитника, зато встречает Марка Дарси, который предлагает ей помощь.

Архитектурный комплекс Королевского суда был построен в XIX веке по проекту бывшего адвоката Джорджа Эдмунда Стрита. Неоготическое здание удивительной красоты из белого камня с изящными башенками напоминает скорее собор или замок, нежели дворец правосудия. Несколько раз в месяц суд приглашает на экскурсии, а в будние дни он открыт для всех желающих: можно побродить по просторным галереям, величественным лестницам и даже попасть на судебное заседание. Британское правосудие строго чтит традиции: английские судьи по сей день предстают в черных мантиях и белых париках и произносят фразы на латыни. Королевский суд рассматривает важные и резонансные гражданские дела, такие как бракоразводный процесс Пола Маккартни или дело Бориса Березовского против ВГТРК, поэтому у здания часто можно увидеть целую армию журналистов.

Где: Strand, Holborn, London WC2A 2LL





Рынок Borough Market

В свой день рождения Бриджит хочет удивить друзей кулинарными способностями, и у нее это получается: голубой суп, сомнительный мармелад и зеленая грязь удались на славу. За продуктами для своих шедевров героиня отправляется на главный рынок Лондона — Боро-маркет.

Первое упоминание о Боро-маркете относится к 1276 году — это был крупный центр торговли в непосредственной близости к Темзе, поэтому недостатка в покупателях рынок не испытывает уже почти 800 лет. Сегодня Боро-маркет — это знак качества и свежести продуктов, гастрономическая достопримечательность Лондона и живой свидетель английской истории. На территории рынка более сотни уютных лавочек с овощами, фруктами, мясом, рыбой, сырами, сладостями и деликатесами со всего мира, каждая оформлена со вкусом и элементами колорита родины продуктов.

Также на Боро-маркете расположилось множество необычных заведений: устричный бар, мясные и рыбные рестораны, уютные кофейни и даже место, где учат правильно пить вино,— «Винополис». Кроме того, на рынке проходят кулинарные мастер-классы, праздники урожая и гастрономические фестивали. На Боро-маркете следует быть предельно бдительными и осторожными: здесь можно провести целый день, потратить все наличные, набрать пару лишних килограммов и ни о чем не пожалеть.

Где: 8 Southwark Street

Время работы: понедельник—четверг с 10:00 до 17:00,

пятница с 10:00 до 18:00, суббота с 8:00 до 17:00





Королевская биржа

Бриджит бежит за Марком Дарси в кроссовках и леопардовом белье по рождественским улицам и настигает его на площади Королевской биржи. Кстати, эта сцена считается одной из самых романтичных в истории кинематографа.

Маленькая площадь уступает по масштабам Трафальгару и Пикадилли, однако именно здесь находятся некогда самые коммерчески важные объекты делового Лондона: Английский банк, резиденция мэра муниципалитета Сити и собственно Королевская биржа. Биржу основал в XVI веке английский купец Томас Грэшем для проведения торговых операций и заключения сделок.

Сегодня великолепное неоклассическое здание с колоннами почти не используется по назначению: лишь небольшую его часть занимает фьючерсная биржа, а остальная территория заполнена бутиками и ресторанами. Внутренний двор занимает исторический лондонский фуд-холл Fortnum & Mason, который принимает гостей от завтрака до ужина, здесь можно отдохнуть и вкусно перекусить после шопинга. Вечером на площади перед Королевской биржей зажигаются огни, превращая скромный сквер в невероятно романтичное место — самое время воспроизвести финальный эпизод фильма, но одеться все же стоит потеплее.

Где: Royal Exchange, London EC3V 3LR

Время работы: понедельник—суббота с 7:00 до 23:00,

воскресенье с 8:00 до 23:00

Дарья Черткова