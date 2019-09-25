Элла Памфилова не поддержала предложение отправить главу горизбиркома Петербурга в отставку

Глава Центризбиркома Элла Памфилова не поддержала предложение вынести на голосование комиссии вопрос о выражении недоверия главе петербургской избирательной комиссии Виктору Миненко.

Выразить недоверие председателю ГИК Петербурга Виктору Миненко предложил член ЦИК Александр Кинев. Элла Памфилова это предложение не поддержала, отметив, что у ЦИК есть «возможность сделать все возможное для оздоровления ситуации», а смена председателя ситуацию не изменит.

Глава ЦИК добавил, что Виктор Миненко и сам созрел, чтобы «уйти по собственному».