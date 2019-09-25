Бассейн в краснодарском микрорайоне Юбилейный готов более чем на 50%

Работы по возведению плавательного комплекса в Юбилейном микрорайоне Краснодара выполнены в объеме 53%. Эта стройка была заморожена больше трех лет назад. В начале июня текущего года муниципальный контракт по достройке социального объекта был заключен с ООО «ЮгКомСтрой».

Как сообщили в мэрии, за три месяца подрядчик полностью демонтировал все старые и не соответствующие проекту конструкции и завершает установку оконных блоков. На 60% смонтированы кровля и внутренние инженерные сети. Более чем на половину выполнено обустройство двух чаш бассейна. На 80% сделана стяжка пола, началась укладка керамогранита. Планируется монтаж систем вентиляции и внутренняя отделка.

Комплекс для занятий водными видами спорта находится на территории лицея № 90. Работы планируется завершить до конца года. Ближе к этому времени начнется формирование групп для тренировок и комплектование штата тренеров.

Василий Хитрых