Самара вошла в десятку самых активных регионов по продажам новых iPhone

Самарцы в числе первых смогли получить свои новые смартфоны iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, старт продаж которых начался в России в минувшую пятницу. По числу проданных в салонах МТС новых iPhone Самара замыкает ТОП-10 самых активных городов. В рейтинг вошли также Краснодар, Ростов-на-Дону, Челябинск, Сочи, Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург и Екатеринбург, а возглавила список самых «яблочных» городов Москва.



По данным МТС, предзаказы свежих iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max в розничной сети оператора в этом году превзошли первоначальные прогнозы. К середине первого дня фанаты американских гаджетов оставили больше заявок на покупку смартфонов 11-й серии, чем на модели серии XS и XS Max за весь первый день продаж год назад. В целом, предзаказы текущего года вдвое превысили спрос прошлого года за аналогичный период времени.

Предзаказ позволил самарским покупателям приобрести гаджеты без лишней суеты: им нужно было лишь прийти в день «Х» в выбранный салон МТС и забрать свой смартфон. Легендарных очередей за айфонами Самара так и не увидела — обслуживание клиентов, в том числе и тех, кто пришел за новинками от Apple, во всех салонах МТС происходило в штатном режиме.

Согласно статистике, первые самарские покупатели iPhone 11-й серии поддержали всероссийский тренд: самым востребованным оказался iPhone 11 Pro с 256 ГБ встроенной памяти. Самым популярным цветом корпуса смартфона стал зеленый, а самым редко покупаемым — желтый.

Высокий спрос на новинки обусловлен серьезным улучшением возможностей камеры, увеличением автономности, а также выгодными предложениями от МТС. Аналитики компании отмечают, что на iPhone 11 и 11 Pro активно переходят владельцы старых поколений смартфонов Apple — больше всего заявок на trade-in приходится на iPhone 8, iPhone 7 и ниже.