Ростовская область занимает шестое место в стране по количеству субъектов МСП

По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Ростовская область находится на шестом месте среди регионов России, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона. При этом около 97% в структуре МСП занимают микропредприятия. По итогам первого квартала 2019 года оборот субъектов малого и среднего предпринимательства составил 367 млрд руб., что на 8,4 % выше аналогичного показателя 2018 года.

«Чтобы максимально раскрыть потенциал МСП, я считаю необходимым решить две основные задачи. Во-первых, обеспечить доступ к дешевым кредитам, которые как воздух необходимы всему малому и среднему бизнесу, а во-вторых, – создать благоприятную, дружественную деловую среду в каждом муниципалитете, чтобы люди не боялись пробовать себя в предпринимательстве. Это ключевое условие для развития малого и среднего бизнеса в регионе», – передает пресс-служба слова первого заместителя председателя Законодательного собрания-председателя комитета по бюджету Андрея Харченко.

Сейчас в сфере малого и среднего предпринимательства Ростовской области занято более 5 тыс. жителей региона. Они формируют порядка 20% объема валового регионального продукта.

Дарья Голякова