Дима Билан подарит самарской Студии инклюзивного творчества сертификат на детскую площадку

Певец Дима Билан пообещал полностью взять на себя расходы за предстоящий концерт в Самаре на площади им. Куйбышева. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Жду вас 29 сентября на площади Куйбышева в 19:00, будет много музыки и общения»,– говорится в сообщении.

Также артист намерен подарить подопечным самарской Студии инклюзивного творчества сертификат на детскую площадку со специализированным оборудованием. Ранее певец заявил о планах закупить два монитора пациента для Самарской областной детской клинической больницы имени Ивановой. На эти цели планируется потратить 1 млн руб.

Ранее Дима Билан выступил в Самаре с концертом на день города. Зрители обратили внимание на странное поведение певца. Он впоследствии признался, что употреблял спиртное и попросил у горожан прощение, а затем пообещал подарить самарской детской больнице оборудование и выступить в сентябре с новым концертом.

Георгий Портнов