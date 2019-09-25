В суд передали уголовное дело главы сельского поселения в Агаповском районе

Управление СК России по Челябинской области завершило расследование уголовного дела главы Магнитного сельского поселения в Агаповском районе Татьяны Жадобиной. Ее обвиняют в совершении преступления по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Дело передано в суд, сообщает пресс-служба челябинского СКР.

По данным следствия, в 2017 году Татьяна Жадобина выдала фиктивные справки троим местным жителям о наличии у них прав пользования участками в поселке Магнитный. На основании этих документов участки были переданы людям в собственность. В результате незаконного отчуждения земли местному бюджету был причинен ущерб на 300 тыс. руб.

В ходе расследования уголовного дела в отношении Татьяны Жадобиной участки были возвращены муниципалитету.