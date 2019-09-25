КамАЗ поменял директоров «НефАЗа» и ТЗА

Группа КамАЗ сменила топ-менеджеров дочерних предприятий в Башкирии — Нефтекамского автозавода (НефАЗ) и Туймазинского завода автобетоновозов (ТЗА), сообщает «Интерфакс». Генеральным директором НефАЗа назначен Владимир Курганов, ранее возглавлявший ТЗА. В свою очередь, новым управляющим ТЗА стал Сергей Кленько, ранее работавший в должности заместителя директора по производству кузнечного завода КамАЗа. Причины смены руководителей не уточняются.

Нефтекамским автозаводом с июня 2016 года руководил Сергей Зуйков. О его новом месте работы не сообщается. В пресс-службе КамАЗа уточнить эту информацию затруднились.

НефАЗ — крупный российский производитель автобусов, также производит троллейбусы и электробусы, емкостно-наливную технику. КамАЗу принадлежит 50,02% уставного капитала, башкирской госинвесткомпании «Региональный фонд» — 28,5%.

ТЗА выпускает спецтехнику: бетоносмесители, бетононасосы, противопожарную технику, крупный российский производитель самосвальных прицепов. КамАЗу принадлежит 51,78% уставного капитала, Sanrio Corporate (Виргинские острова) — 19,901%, «Региональному фонду» — 10%.

Ирина Самойлова