Сборная России по футболу проведет в Екатеринбурге отборочный матч чемпионата Европы-2021

Матч отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2021 года чемпионата, в котором сборная России сыграет против сборной Польши, состоится 11 октября на «Екатеринбург Арене», сообщает пресс-служба горадминистрации. Это будет вторая домашняя игра нашей сборной. Первый матч они сыграли с Сербией в Саранске 6 сентября, одержав победу со счетом 1:0. Таким образом, сборная заработала первые три очка в отборочном цикле Евро-2021. 10 сентября россияне встретились со сборной Болгарии, набрав одно очко по итогу безголевой игры.

Помимо команд Польши и Сербии, в пятую отборочную группу входят сборные Эстонии, Болгарии и Латвии. На чемпионат Европы-2021 отбираются команды, занявшие первое и второе места в каждой группе. Примут чемпионат Венгрия и Словения.