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ФРП одобрил Березниковскому механическому заводу заем на расширение производства

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил очередной список проектов из регионов России для оказания им поддержки. Березниковскому механическому заводу из Пермского края одобрен заем на 390 млн руб. под расширение и модернизацию производства горнодобывающего оборудования. Реализация проекта позволит повысить объемы выпускаемой продукции примерно в два раза до 3,5-4 млрд руб. в год в денежном выражении. Общая стоимость проекта составляет 996,7 млн руб.

Отмечается, что в настоящее время завод уже достиг пика объемов производства, поэтому для дальнейшего развития предприятию необходимо увеличить производственную мощность.

Основные потребители продукции - калийные предприятия. На заводе производится конвейерное оборудование: ленточные шахтные и поверхностные конвейеры; обогатительное оборудование - емкости, грохоты, дробилки, мельницы, циклоны; горно-шахтное оборудование: клети, скипы, противовесы; анкерная крепь.

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