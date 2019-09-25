Ульяновскую компанию «Силен» не будут исключать из ЕГРЮЛ

Процедура исключения из ЕГРЮЛ строительной компании «Силен» (ООО, Ульяновск), в отношении которой арбитражным судом рассматривается иск о банкротстве, и стройка которой включена в список проблемных домов долевого строительства, прекращена. Об этом на запрос «Ъ» сообщило управление ФНС по Ульяновской области. Процедура прекращена 23 сентября «в связи с поступлением заявления от заинтересованного лица». Решение о процедуре исключения из ЕГРЮЛ было принято в соответствии с федеральным законом 129-ФЗ, согласно которому юрлицо признается фактически прекратившим свою деятельность, если в течение года не предоставляет отчетность по налогам и не проводит операции хотя бы по одному из своих счетов, поясняют в УФНС. Согласно комментариям юристов, такое решение не должно приниматься, если у налогового органа есть сведения о том, что в отношении юридического лица возбуждено дело о банкротстве или введена одна из банкротных процедур. Ранее региональное управление ФНС направляло в арбитражный суд заявление о банкротстве «Силена».

О том, что с 11 сентября запущена процедура исключения из ЕГРЮЛ этой проблемной компании 20 сентября сообщал «Ъ», после чего в региональном минстрое заявили «Ъ», что намерены направить заявление в ФНС с просьбой прекратить процедуру исключения «Силена» из ЕГРЮЛ, поскольку министерство заинтересовано в завершении процедуры банкротства и решении проблемы долевого строительства, связанной с этой компанией.

Сергей Титов, Ульяновск