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Фото: с сайта Центрального выставочного зала

Марина Фельдблюм возглавила городской центр охраны памятников

Директор Центрального выставочного зала Марина Фельдблюм по совместительству заняла должность директора городского центра охраны памятников. Об этом сообщает администрация Перми.

Ранее Марина Фельдблюм была куратором и организатором выставочных проектов в Центральном выставочном зале и на «Арт-Перми». Под ее началом открывались галерея «Союз-Арт» и частная «Галерея 25/17».

Центр охраны памятников осуществляет мониторинг состояния городских объектов, их ремонт и текущее содержание, установку информационных надписей. С 2014 года количество объектов, которые находятся в ведении центра, выросло с 62 до 145 объектов. Сегодня на его балансе 31 объект культурного наследия, 62 объекта монументального искусства, 52 мемориальные доски.

Напомним, прежний директор центра охраны памятников Андрей Васильев уволился с занимаемой должности после того, как ему был объявлен выговор за недостаточный контроль при приемке работ по изготовлению и установке плит на эспланаде.

Здесь 12 июня при открытии новых плит с именами выдающихся пермяков в Аллее Доблести и Славы с ошибкой в фамилии была установлена «звезда» бывшего директора завода имени Свердлова Бориса Изгагина.

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