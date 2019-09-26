В Уфе состоится встреча «Учеба в США: как выбрать перспективную специальность»

4 октября в Уфе состоится закрытая встреча, посвященная престижному высшему образованию в США. На мероприятии расскажут, где учиться, чтобы сразу после выпуска найти работу в Штатах, построить успешную карьеру или запустить свой бизнес.
На встрече вы сможете:
• узнать от карьерного консультанта, какие профессии будут востребованы в США в ближайшие 5 лет;
• пообщаться с представителем рейтингового вуза Louisiana State University и подобрать программу.
Кому будет полезно мероприятие
• старшеклассникам, которые хотят получить актуальную профессию в одном из рейтинговых университетов Америки;
• родителям школьников от 16 лет, которые планируют инвестировать в зарубежное образование своих детей;
• студентам и выпускникам российских вузов, которые хотят получить престижную магистерскую степень в США.
C кем вы познакомитесь на встрече
О Louisiana State University
• Входит в топ-100 государственных университетов США (Kiplinger’s).
• Стартовые зарплаты выпускников в среднем на $ 12 000 выше, чем в других университетах.
• Программа по нефтепромышленности входит в национальный топ-3 (US News and World Report).
• Факультет бизнеса LSU входит во все рейтинги США и мира: Forbes, The Princeton Review, U.S. News Best Colleges и Eduniversal.
• Стоимость обучения — от $ 28 800 за год.
Встреча состоится:
4 октября в 17:00
Hilton Garden Inn Ufa Riverside
улица Аксакова, 4
+7 (347) 200-05-11
Мероприятие закрытое — вход только по приглашениям.
Оставьте заявку по ссылке — с вами свяжется менеджер, чтобы подтвердить участие.
Организаторы
IQ Consultancy — международный образовательный центр. С 2001 года компания помогла 8700 студентам поступить в элитные школы и университеты 10 стран мира.
В IQ Consultancy работают единственные в России сертифицированные карьерные консультанты NCDA и специалисты по образованию в США с аккредитацией U.S. News Global Education.