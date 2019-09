В Уфе состоится встреча «Учеба в США: как выбрать перспективную специальность»

4 октября в Уфе состоится закрытая встреча, посвященная престижному высшему образованию в США. На мероприятии расскажут, где учиться, чтобы сразу после выпуска найти работу в Штатах, построить успешную карьеру или запустить свой бизнес.

На встрече вы сможете:

• узнать от карьерного консультанта, какие профессии будут востребованы в США в ближайшие 5 лет;

• пообщаться с представителем рейтингового вуза Louisiana State University и подобрать программу.

Кому будет полезно мероприятие

• старшеклассникам, которые хотят получить актуальную профессию в одном из рейтинговых университетов Америки;

• родителям школьников от 16 лет, которые планируют инвестировать в зарубежное образование своих детей;

• студентам и выпускникам российских вузов, которые хотят получить престижную магистерскую степень в США.

C кем вы познакомитесь на встрече

Ирина Мельникова, сертифицированный консультант. Национальной ассоциации карьерного развития США (NCDA)

Марина Перейра, представитель приемной комиссии Louisiana State University

О Louisiana State University

• Входит в топ-100 государственных университетов США (Kiplinger’s).

• Стартовые зарплаты выпускников в среднем на $ 12 000 выше, чем в других университетах.

• Программа по нефтепромышленности входит в национальный топ-3 (US News and World Report).

• Факультет бизнеса LSU входит во все рейтинги США и мира: Forbes, The Princeton Review, U.S. News Best Colleges и Eduniversal.

• Стоимость обучения — от $ 28 800 за год.

Встреча состоится:

4 октября в 17:00

Hilton Garden Inn Ufa Riverside

улица Аксакова, 4

+7 (347) 200-05-11

Мероприятие закрытое — вход только по приглашениям.

Оставьте заявку по ссылке — с вами свяжется менеджер, чтобы подтвердить участие.

Организаторы

IQ Consultancy — международный образовательный центр. С 2001 года компания помогла 8700 студентам поступить в элитные школы и университеты 10 стран мира.

В IQ Consultancy работают единственные в России сертифицированные карьерные консультанты NCDA и специалисты по образованию в США с аккредитацией U.S. News Global Education.