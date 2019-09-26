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В Уфе состоится встреча «Учеба в США: как выбрать перспективную специальность»

4 октября в Уфе состоится закрытая встреча, посвященная престижному высшему образованию в США. На мероприятии расскажут, где учиться, чтобы сразу после выпуска найти работу в Штатах, построить успешную карьеру или запустить свой бизнес.


На встрече вы сможете:


• узнать от карьерного консультанта, какие профессии будут востребованы в США в ближайшие 5 лет;

• пообщаться с представителем рейтингового вуза Louisiana State University и подобрать программу.

Кому будет полезно мероприятие


• старшеклассникам, которые хотят получить актуальную профессию в одном из рейтинговых университетов Америки;

• родителям школьников от 16 лет, которые планируют инвестировать в зарубежное образование своих детей;

• студентам и выпускникам российских вузов, которые хотят получить престижную магистерскую степень в США.

C кем вы познакомитесь на встрече


Ирина Мельникова, сертифицированный консультант. Национальной ассоциации карьерного развития США (NCDA)

Ирина Мельникова, сертифицированный консультант. Национальной ассоциации карьерного развития США (NCDA)

       

Марина Перейра, представитель приемной комиссии Louisiana State University

Марина Перейра, представитель приемной комиссии Louisiana State University

       

О Louisiana State University


• Входит в топ-100 государственных университетов США (Kiplinger’s).

• Стартовые зарплаты выпускников в среднем на $ 12 000 выше, чем в других университетах.

• Программа по нефтепромышленности входит в национальный топ-3 (US News and World Report).

• Факультет бизнеса LSU входит во все рейтинги США и мира: Forbes, The Princeton Review, U.S. News Best Colleges и Eduniversal.

• Стоимость обучения — от $ 28 800 за год.

Встреча состоится:


4 октября в 17:00

Hilton Garden Inn Ufa Riverside

улица Аксакова, 4

+7 (347) 200-05-11

Мероприятие закрытое — вход только по приглашениям.

Оставьте заявку по ссылке — с вами свяжется менеджер, чтобы подтвердить участие.

Организаторы


IQ Consultancy — международный образовательный центр. С 2001 года компания помогла 8700 студентам поступить в элитные школы и университеты 10 стран мира.

В IQ Consultancy работают единственные в России сертифицированные карьерные консультанты NCDA и специалисты по образованию в США с аккредитацией U.S. News Global Education.

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