С дорог Челябинской области уберут передвижные камеры видеофиксации

Власти Челябинской области решили отказаться от услуг частных компаний, которые поставляют и обслуживают передвижные камеры фотовидеофиксации. С 2020 года такие средства съемки исчезнут с дорог региона. Вместо этого деньги потратят на установку современных стационарных постов, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

«У жителей нашей области накопилось большое количество претензий и вопросов, в том числе на неправомерное, ошибочное выставление квитанций. Средства, порядка 110 млн руб., направим на стационарные посты, они будут размещены в тех местах, которые, по мнению ГИБДД, являются проблемными, где происходит наибольшее количество аварий. Таких точек на наших региональных дорогах областной ГИБДД определено чуть более 20. Со следующего года там должны появиться стационарные камеры»,– заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Новые стационарные камеры будут фиксировать скорость движения автомобиля на протяжении определенного участка дороги, об их появлении водителей будут предупреждать соответствующие дорожные знаки.