Три компании Ростовской области вошли в рейтинг Forbes

В рейтинг 200 самых крупных и прибыльных предприятий России по версии Forbes вошло три предприятия Ростовской области, сообщает Инвестиционный портал региона. При составлении рейтинга учитывалась выручка компаний за 2018 год и количество их сотрудников.

Так, Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП) занял 72 строку рейтинга, поднявшись за год на 17 позиций. Прибыль завода за год снизилась почти в два раза и по итогам прошлого года составила 587,9 млн руб. Выручка НЗНП составила 142,7 млрд руб.

Экспортер пшеницы торговый дом «Риф» занял в рейтинге 81 позицию. За сезон 2016-2017 годов торговый дом «Риф» поставил на внешние рынки 4,5 млн т зерна. Выручка компании выросла с 70,5 до 119,8 млрд руб., а прибыль сократилась на 250 млн руб. и составила почти 650 млн руб. Годом ранее «Риф» занимал в рейтинге только на 131 строку.

На 166 месте рейтинга находится ГК «Ростсельмаш», выручка которой оценивается в 57 млрд руб., а прибыль — в 4,7 млрд руб. На долю предприятий «Ростсельмаша» приходится 17% мирового рынка сельхозтехники и 65% рынка производства сельхозтехники России и СНГ. На предприятиях Группы компаний работают около 10 тыс. человек. Годом ранее компания занимала 145 строку рейтинга.

Дарья Голякова