Auchan и Toyota возглавили список крупнейших иностранных компаний в России

Французская Groupe Auchan (представлена на рынке брендами «Ашан» и «Атак») пятый год подряд становится лидером рейтинга Forbes среди крупнейших компаний в России, более чем на 50% принадлежащих иностранным владельцам. Совокупную выручку ритейлера за 2018 год оценили в 327,7 млрд руб.

Компании ранжируются по совокупной выручке, полученной в 2018 году. В список не включаются банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и другие финансовые компании. Также не учитываются компании, деятельность которых сводится к управлению активами.

Топ-10 крупнейших иностранных компаний в России:

«Ашан», «Атак» (Groupe Auchan) — 327,7 млрд руб. «Тойота Мотор» (Toyota Motor) — 313,2 млрд руб. «Дж.Т.И. Россия» (Japan Tobacco Interntational) — 303,4 млрд руб. ФМСМ (Philip Morris International) — 296,5 млрд руб. «Фольксваген Груп Рус» (Volkswagen Group) — 289,2 млрд руб. «Леруа Мерлен Восток» (Leroy Merlin) — 275,8 млрд руб. «Пепсико Холдингс» (PepsiCo) — 243,2 млрд руб. «Киа Моторс Рус» (Kia Motors) — 232,4 млрд руб. «ИКЕА Дом», «ИКЕА Мос», «ИКЕА Торг» (IKEA) — 218 млрд руб. «Метро Кэш энд Керри» (Metro Group) — 217,4 млрд руб.

Компания с наибольшей долей российской выручки в мировой стала «Нокиан Шина» (Nokian Tyres, 51,3 млрд руб., 47-я строчка рейтинга) с показателем 43,4%. Самая низкая доля у «Самсунг Электроникс Рус Калуга» (Samsung Electronics, 60,3 млрд руб., 40-я строчка рейтинга), «Форд Соллерс Холдинг» (Ford Motor, 69.4 млрд руб., 36-я строчка рейтинга) и «Шелл Нефть» (Royal Dutch Shell, 77,9 млрд руб., 31-я строчка рейтинга) — 0,4%, 0,7% и 0,3% соответственно.