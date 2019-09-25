Auchan и Toyota возглавили список крупнейших иностранных компаний в России

Французская Groupe Auchan (представлена на рынке брендами «Ашан» и «Атак») пятый год подряд становится лидером рейтинга Forbes среди крупнейших компаний в России, более чем на 50% принадлежащих иностранным владельцам. Совокупную выручку ритейлера за 2018 год оценили в 327,7 млрд руб.
Компании ранжируются по совокупной выручке, полученной в 2018 году. В список не включаются банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и другие финансовые компании. Также не учитываются компании, деятельность которых сводится к управлению активами.
Топ-10 крупнейших иностранных компаний в России:
Компания с наибольшей долей российской выручки в мировой стала «Нокиан Шина» (Nokian Tyres, 51,3 млрд руб., 47-я строчка рейтинга) с показателем 43,4%. Самая низкая доля у «Самсунг Электроникс Рус Калуга» (Samsung Electronics, 60,3 млрд руб., 40-я строчка рейтинга), «Форд Соллерс Холдинг» (Ford Motor, 69.4 млрд руб., 36-я строчка рейтинга) и «Шелл Нефть» (Royal Dutch Shell, 77,9 млрд руб., 31-я строчка рейтинга) — 0,4%, 0,7% и 0,3% соответственно.
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