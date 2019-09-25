В Удмуртии отремонтировали участок трассы Ижевск-Сарапул

В Завьяловском районе Удмуртии отремонтировали часть Сарапульского тракта от поворота на СНТ «Нива» до съезда к селу Бабино. Протяженность участка составила 7 км, сообщает пресс-служба офиса нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорожники заменили изношенное покрытие двумя слоями асфальтобетонной смеси, а также укрепили обочины. Также подрядчик заменил водоотводные лотки вдоль проезжей части, две водоотводные трубы диаметром 1 м и отремонтировал посадочные площадки на остановках.