Большой OFF-ROAD Volkswagen в Уфе

21 сентября «Автоцентр Керг Уфа» – официальный дилер Volkswagen, провел на площадке выставочного комплекса «ВДНХ» одно из самых ярких событий осени – Большой OFF-ROAD!

Постоянные клиенты «Автоцентра Керг Уфа» и многочисленные гости с удовольствием проводили время вместе – играли в Digital-футбол, изучали виртуальную реальность и, конечно, получали яркие и незабываемые эмоции от тест-драйва. Мероприятие посещали семьями, и пока взрослые были поглощены автомобилями, дети играли и также проходили тест-драйвы – в очках «дополненной реальности».

На специальной внедорожной трассе можно было протестировать возможности сразу нескольких автомобилей марки Volkswagen – Tiguan, Touareg и Teramont. Первое препятствие – «боковой уклон», второе – «качели», третье – «ролики» и четвертое, самое захватывающее – «вертикальное вывешивание». Все автомобили проходили препятствия с достоинством, за рулем находились и сотрудники отдела продажа автоцентра, и пришедшие на тест-драйв гости.

«Машина проходила препятствия без каких-то особых усилий с моей стороны, больше всего впечатлило «вертикальное вывешивание» – потому что несмотря на действительно большой наклон машины, я чувствовал себя уверенно. Жена, которая наблюдала за происходящим, сказала, что со стороны все выглядело довольно серьезно, а мне было крайне комфортно», – рассказал участник тест-драйва Азат Батухтин. Он побывал как в роли пассажира, так и за рулем.

Многие гости также проходили препятствия как водители и получили свою порцию адреналина, тест-драйв не прерывался ни на минуту.

«Здорово, что удалось побывать за рулем Volkswagen Teramont, машина очень комфортная, понравились различные настройки режимов полного привода. Я бы на такой машине с удовольствием ездил как в черте города, так и выбирался на природу», – рассказал другой участник Олег Романов.

«Люблю немецкие машины за высокий уровень комфорта и надежность, но сегодня я понял, как быстро развиваются технологии. Я свою машину, на которой езжу сейчас, приобрел семь лет назад. А сегодня понял, что хотел бы чего-то нового, например, такой же салон, как в Volkswagen Tiguan. Чтобы можно было так же наслаждаться вождением, и при этом иметь в салоне виртуальную приборную панель, которую можно настроить под себя», – поделился впечатлениями Аскар Гилязетдинов.

Все гости, принявшие участие в тест-драйве, получили подарки, эмоции, позитивный адреналин и возможность приобрести автомобили марки Volkswagen по специальной цене, а также – предложение сервисного обслуживания по специальным программам!

«Автоцентра Керг Уфа» благодарит всех гостей мероприятия и ждет в официальном дилерском центре на Пр. С. Юлаева, 32.

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Автоцентр Керг Уфа

Пр. Салавата Юлаева, 32

Тел. +7 (347) 293-99-99

www.kerg-ufa.ru