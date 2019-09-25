Большинство опрошенных челябинцев поддержали идею установки памятника поэту Габдулле Тукаю

На портале электронных голосований «Активный житель 74» закончился опрос по установке в областном центре памятника татарскому поэту и общественному деятелю Габдулле Тукаю. Как сообщают в пресс-службе мэрии, более 55% респондентов поддержали идею появления этого монумента в новом сквере на улице Воровского. 12,64% опрошенных высказались за установку в другом месте, 32% проголосовали против. Всего в опросе приняли участие более 400 человек.

Памятник, который планируют поставить в Челябинске, создан в Златоусте, его автор – заслуженный художник России, скульптор Александр Лохтачев. Планируется, что монумент установят осенью. В сквере на Воровского сейчас идут работы по благоустройству. На его территории сформируют тропиночную сеть, высадят кустарники и деревья, сделают клумбы, смонтируют освещение и поставят скамейки.