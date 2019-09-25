Аэропорт Уфы планирует побить рекорд 2018 года по пассажиропотоку

Международный аэропорт Уфы (принадлежит республике) по итогам 2019 года планирует обслужить 3,45 млн пассажиров, увеличив тем самым свой собственный рекорд 2018 года (3,24 млн) на 6,5%. Прогноз роста пассажиропотока по результатам года сообщил сегодня на форуме «Транспорт Урала» коммерческий директор аэропорта Денис Никитин. При оптимистичном прогнозе, отметил он, показатель пассажиропотока достигнет 3,5 млн человек.

По результатам года аэропорт Уфы планирует сохранить место в первой десятке крупнейших авиаузлов России. Рейсы из аэропорта Уфы выполняют 43 авиаперевозчика, но 80% этого объема приходится на 10 авиакомпаний. 56% рейсов выполняются, минуя Москву.

Влада Шипилова