ЦИК может признать работу горизбиркома Петербурга неудовлетворительной

Центризбирком России на заседании 25 сентября может признать неудовлетворительной работу горизбиркома при проведении муниципальных выборов. Об этом говорится в проекте постановления ЦИК по ситуации с проведением выборов депутатов.

Так, в Центризбиркоме планируют признать неудовлетворительной работу петербургской избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов в связи с тем, что комиссией «не были приняты достаточные меры реагирования». Постановление ЦИК планирует отправить в Генпрокуратуру РФ.

Напомним, в Петербурге 8 сентября проходил единый день голосования. Горожане выбирали губернатора Санкт-Петербурга и муниципальных депутатов. На нарушения на муниципальных выборах в Горизбирком Петербурга было направлено более 1,6 тыс. жалоб.