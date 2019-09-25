Суд продлил конкурсное производство на воронежском мясокомбинате «Петровский»

Арбитражный суд Воронежской области продлил на шесть месяцев конкурсное производство на расположенном в Новоусманском районе мясокомбинате «Петровский». Об этом сообщает DeFacto со ссылкой на судебную документацию. Напомним, предприятие было признано банкротом в апреле 2019 года по заявлению Сбербанка, которому завод должен 28,1 млн руб. Суд также включил эту сумму в реестр требований кредиторов владельца «Петровского» и члена региональной общественной палаты Сергея Устинова, который сейчас проходит через процедуру персонального банкротства. Этот долг обеспечен в пользу Сбербанка залогом земли, административных зданий, складов и цехов мясокомбината.

Подробнее о проблемах предприятия читайте в пбуликации “Ъ-Черноземье” «Сбербанк присмотрит за "Петровским"».

Александр Прытков