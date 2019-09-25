В Самаре на новые вагоны метро потратят более 270 млн рублей

Более 270,7 млн руб. планируется потратить на новые вагоны для самарского метрополитена. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В частности, 143,5 млн руб. из этой суммы направят на закупку двух самоходных вагонов, 123,2 млн руб. – на два немоторных вагона. Еще более 1 млн руб. власти потратят на маневровые или буксировочные железнодорожные услуги и 2,9 млн руб. – на ремонт и техническое обслуживание железнодорожных локомотивов.

Прием заявок на аукцион завершится 2 октября. Первые из них конкурсная комиссия рассмотрит 3 октября. Электронный аукцион состоится 4 октября.

Ранее сообщалось о том, что на достройку перегонов от станции метро «Алабинской» до новой станции «Самарской» будет дополнительно выделено 87 млн руб.

Самарский метрополитен начал свою работу 26 декабря 1987 года. Первая очередь подземки включала в себя четыре станции. В настоящий момент метрополитен состоит из одной линии и насчитывает десять станций. Последняя по счету станция – «Алабинская» – была открыта 1 февраля 2015 года.

Георгий Портнов