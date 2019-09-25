В Ростовской области средняя зарплата работников предприятий выросла на 8,3%

За первые семь месяцев этого года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных, средних и малых предприятий Ростовской области составила около 32,4 тыс. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,3%. Это на 1,1% выше, чем рост по России и на 1,3% выше роста по ЮФО.

При этом среднесписочная численность работников предприятий региона без учета внешних совместителей в январе-июле 2019 года составила около 1,1 тыс. человек.

Дарья Голякова