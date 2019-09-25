Полиция в Уфе проверяет сообщения о владельце бойцовых собак, убивающем ежей

Уфимская полиция проводит проверку сообщений о том, что в лесопарковой зоне на улице Блюхера владелец собак бойцовой породы убивает ежей, сообщают «РИА Новости».

Мертвых ежей во время прогулок в лесу ежедневно находят местные собаководы. По сообщению «Вести-Башкортостан», тела животных нанизаны на палку. Собаководы считают, что это мог сделать подросток, которого часто видят в лесу с бойцовыми собаками. На замечания по поводу жестокого обращения с животными он якобы заявляет, что ежи являются переносчиками вируса бешенства.

Ирина Самойлова