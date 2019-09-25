Инвесторам долгостроев на Кубани разрешили работать на объектах застройщиков-банкротов

В среду, 25 сентября, парламентарии Краснодарского края приняли поправки в действующие на территории региона законы по защите обманутых дольщиков. Поправки позволят применять дополнительные меры в этой области к объектам, застройщики которых находятся в состоянии банкротства.

Кроме того, сроки реализации инвесторами долгостроев проектов на компенсационных земельных участках продлены до пяти лет. Таким образом, им созданы более благоприятные условия за то, что они взялись завершить строительство проблемных объектов

По информации краевой администрации, в июле этого года в регионе было зарегистрировано 227 проблемных объектов. Заявления о банкротстве были поданы в суд в отношении 39 застройщиков.

По словам председателя краевого парламента Юрия Бурлачко, принятием данных поправок в законодательные акты депутаты усовершенствовали существующую систему защиты участников долевого строительства. «Кубань – безусловный лидер по возведению жилья в ЮФО и уже давно в первой тройке субъектов Российской Федерации. Защитить людей, вкладывающихся в долевое строительство, и добросовестных застройщиков – наша прямая обязанность», – прокомментировал спикер Законодательного собрания края.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в апреле минувшего года депутаты ЗСК приняли закоон «О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов…». Это единственный подобный документ на уровне Федерации. Основным положением закоона, призванного защитить интересы участников долевого строительства, стало условие, по которому инвестор, взявшийся достраивать проблемный объект, мог впоследствии получить в аренду земельный участок, находящийся в муниципальной или государственной собственности, без проведения торгов.

Дмитрий Михеенко