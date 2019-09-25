Краснодарцы активнее большинства россиян покупают новые IPhone 11-й серии

Краснодар стал третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга, где было куплено больше всего новых IPhone 11-й серии с момента старта продаж. Сочи занял девятое место в топ-10 российских городов, активно покупающих новые гаджеты.

Жители Кубани в числе первых смогли купить смартфоны iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, старт продаж которых начался в России в минувшую пятницу. По информации представителей компании, предзаказы свежих iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max в розничной сети МТС в этом году превысили первоначальные прогнозы. К середине первого дня «яблочные» фанаты оставили больше заявок на покупку смартфонов 11-й серии, чем на модели серии XS и XS Max за весь первый день продаж год назад. В целом, предзаказы текущего года вдвое превысили спрос прошлого года за аналогичный период времени.

Предзаказы обеспечили покупку аппаратов без лишней суеты: забрать свой смартфон можно было в заранее назначенный день в ближайшем салоне МТС. Очередей при покупке девайсов без предзаказа в регионе также не наблюдалось.

Согласно статистике, первые покупатели iPhone 11-й серии из Краснодарского края не продемонстрировали ухода от популярных трендов. Как и все россияне, в большинстве случаев они выбирают iPhone 11 Pro с 256 ГБ встроенной памяти. Самым популярным цветом корпуса смартфона у них оказался зеленый, а самым редко покупаемым — желтый.

Высокий спрос на новинки обусловлен серьезным улучшением возможностей камеры, увеличением автономности, а также выгодными предложениями от МТС. Аналитики компании отмечают, что на iPhone 11 и 11 Pro активно переходят владельцы старых поколений смартфонов Apple — больше всего заявок на trade-in приходится на iPhone 8, iPhone 7 и ниже.