По поручению губернатора Андрея Травникова будет проведена модернизация системы теплоснабжения в г. Черепаново

Одобрена заявка Новосибирской области на модернизацию западной и восточной систем теплоснабжения г. Черепаново Черепановского района Новосибирской области с участием средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Заявка на модернизацию систем теплоснабжения в Черепановском районе была подготовлена министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова. Глава региона подчеркнул важность развития инженерной инфраструктуры г. Черепаново в ходе совещания по реконструкции системы теплоснабжения района в сентябре 2018 года.

Как прокомментировал министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, реализация проектов модернизации систем теплоснабжения г. Черепаново позволит улучшить надежность теплоснабжения, повысить качество предоставляемых коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, обеспечить безубыточную эксплуатацию объектов системы теплоснабжения.

«Заявка на модернизацию систем теплоснабжения г. Черепаново, подготовленная минЖКХ Новосибирской области, была одобрена 24 сентября в федеральном фонде ЖКХ в Москве. Стоимость строительно-монтажных работ по проекту составит более 750 млн руб. Модернизация позволит улучшить техническое состояние системы теплоснабжения Черепаново, снизить тепловые потери, повысить качество предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению»,— подчеркнул Денис Архипов.

В 2018 году был разработан проект комплексной модернизации системы теплоснабжения г. Черепаново, проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы.

Проект модернизации западной и восточной систем теплоснабжения г. Черепаново, разделенных железной дорогой, предусматривает строительство девяти котельных (восьми газовых и одной угольной) общей тепловой мощностью 40,4 МВт с выводом из эксплуатации всех физически и морально устаревших котельных, строительство и реконструкцию 14,7 км тепловых сетей. Проведение работ запланировано на 2019–2020 годы.