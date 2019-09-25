Долги свердловских МУПов составляют около 8 млрд рублей

Общая задолженность муниципальных унитарных предприятий перед ПАО «Т Плюс» составляет около 8 млрд руб., в том числе за тепловую энергию — 4,2 млрд руб. и 3,6 млрд руб. за электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе снабжающей организации.

Гендиректор «Т Плюс» Андрей Вагнер призвал глав муниципалитетов региона взять ситуацию на особый контроль. «Из-за колоссальных долгов потребителей и перепродавцов энергоресурсов "Т Плюс" лишается основного источника финансирования необходимых ремонтов, реконструкций, заработной платы, а также возможности покупки топлива для станций. Неплатежи ставят под угрозу подготовку коммунальной инфраструктуры территорий к зимним нагрузкам»,— предупредил он.

В число крупнейших неплательщиков входят ивдельский МУП «ТВС» (126 млн руб.), североуральский МУП «Комэнергоресурс» (112 млн руб.), кушвинское ООО «Родник» (100 млн руб.), режевской МУП «Реж-Водоканал» (95 млн руб.), нижнесалдинский МУП «Салдаэнерго» (90 млн руб.), а также предприятия ЖКХ Каменского городского округа, сумма просроченной задолженности которых — 55,65 млн руб.