Оператор пассажирских карт Ростова предложил применять их в школьных столовых

Руководство оператора пассажирских платежных карт ростовского транспорта ООО «АРПС» предложило использовать карты для оплаты питания в школьных столовых, сообщает Donnews.

«Наши карты не привязаны ни к каким финансовым организациям, а следовательно не возникнет юридических проблем с использованием их детьми. Аналогично карты можно будет применять и в детских садах», — передает издание слова заместителя директора компании Алексея Торицына.

Кроме того, господин Торицын предложил использовать транспортные карты вместо кнопок домофона для прохода в жилые дома. Такие меры могли бы помочь инвесторам в их работе.

Сейчас компания-оператор несет убытки, которые оцениваются в 3,2 млн руб. В числе негативных факторов компания выделяет снижение пассажиропотока на 31% за четыре года, рост комиссии банков и тарифов, а также отсутствие контроля над оплатой проезда.

Дарья Голякова