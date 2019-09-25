Группа Рускон открыла новый контейнерный терминал в Волгограде

Компания ТПК Альянс (входит в ГК «Дело» Сергея Шишкарева) запустила в эксплуатацию многофункциональный контейнерный терминал в Волгограде. Терминал оказывает услуги по приему и выдаче контейнеров с автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузочные и разгрузочные, услуги по обработке всех типов вагонов. Для работы с крытым подвижным составом оборудован закрытый склад. В краткосрочной перспективе планируется получение лицензии на обработку опасных грузов.

ТПК Альянс – часть Группы компаний Рускон, интермодальный оператор, оказывающий комплексные услуги по доставке контейнерных грузов в Волгоградской области и близлежащих регионах.

Елена Рыжкова