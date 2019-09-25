Морской порт Петербурга прекратил работы с нефтекоксом из-за жалоб жителей Канонерского острова

АО «Морской порт Санкт-Петербург» прекратило погрузочно-разгрузочные работы с нефтекоксом из-за жалоб жителей Канонерского острова на оседание пыли у причалов. В дальнейшем такие работы больше не планируются, сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Для круглосуточного контроля качества атмосферного воздуха на прилегающей к предприятию территории организован дополнительный пост наблюдения на территории ГБДОУ детского сада №74 Кировского района Петербурга (автоматическая станция мониторинга загрязнения атмосферного воздуха – АСМ №22).

Ранее на загрязнение воздуха на Канонерском острове неоднократно жаловались местные жители. По этому поводу городская администрация провела с представителями АО «Морской порт Санкт-Петербург» ряд совещаний. Организации было предложено перераспределить места хранения навалочных грузов и производить погрузо-разгрузочные работы с нефтекоксом между причалами с учетом максимальной отдаленности от зоны жилой застройки.