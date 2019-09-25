В Адыгее незаконно выдавали права на управление маломерными судами

Южная транспортная прокуратура выявила факты незаконной выдачи прав на управление маломерными судами в Республике Адыгея. В частности, в отделе безопасности людей на водных объектах республиканского МЧС были выявлены факты приема у граждан медицинских справок с истекшим сроком действия.

Кроме того, при отсутствии достоверных сведений о годности людей по состоянию здоровья их допускали для проверки теоретических и практических навыков, а также выдавали им удостоверения на право управление маломерным судном.

Белореченская транспортная прокуратура вынесла представление об устранении нарушений в адрес начальника ГУ МЧС по Республике Адыгеи. В итоге было аннулировано три удостоверения на право управления маломерным судном, а одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Василий Хитрых