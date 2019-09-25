В Ростове дефицит врачей составляет 33 %

Укомплектованность медучреждений Ростова врачами составляет 67,2 %, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Роствской области. При этом медсестрами городские медучреждения укомплектованы на 63,1 %. Серьезный дефицит кадров испытывают городские поликлиники. Там недостаточно участковых терапевтов.

«Что бы мы ни делали, как бы ни оснащали, ни ремонтировали медучреждения, если у нас нет специалистов этого самого первичного звена – терапевтов, педиатров, которые на себя в первую очередь берут нагрузку по приему, по диагностированию и дальнейшему лечению пациентов, – то у нас ничего и не поменяется»,- передает пресс-служба слова первого заместителя Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председателя комитета по социальной политике Сергея Михалева.

Сейчас в регионе осуществляются мероприятия социальной поддержки молодых специалистов по их целевому обучению и по предоставлению им жилья в сельской местности.

Дарья Голякова