В Татарстане намерены интегрировать государственную и частную медицину

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил региональному Минздраву за три месяца разработать план интеграции государственной и частной медицины. «Министерству здравоохранения следует до конца года разработать дорожную карту по интеграции государственной и негосударственной медицины»,- сказал он в своем послании Госсовету Татарстана в среду.

Глава республики объяснил это необходимостью совершенствовать управление отраслью и «наращивать усилия по обеспечению доступности медицины и профилактики заболеваний». В частности, он отметил, что «важно обеспечить полный охват населения... качественной диспансеризацией».

Рустам Минниханов добавил, что бюджетное финансирование здравоохранения в республике в 2019 году превысит 62 млрд руб.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"