«О’КЕЙ» объявил о временном закрытии гипермаркета в ТЦ OZ Mall

Российская розничная сеть по торговле продуктами питания «О’КЕЙ» сообщила о временном закрытии гипермаркета, расположенного на территории OZ Mall.

Пресс-служба ретейлера сообщает, что в ночь с 18 на 19 сентября, когда в Краснодаре прошел дождь, в магазине затопило торговый зал. Это произошло из-за ненадлежащего состояния кровли торгового центра. «Полная ответственность за ее состояние лежит на арендодателе. Нормальное функционирование магазина стало невозможным», - говорится в пресс-релизе компании.

В настоящее время проводится оценка всей ситуации и уточняются сроки проведения ремонтных работ.

Елена Рыжкова