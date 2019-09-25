Алексей Текслер вошел в топ-3 политиков по числу лайков в Instagram

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оказался на третьем месте среди глав субъектов Российской Федерации по среднему количеству лайков к публикациям в Instagram. Исследование провел Центр политической конъюнктуры, его результаты приводит РБК.

Публикации в официальном аккаунте Алексея Текслера в Instagram в среднем собирают по 9,7 тыс. положительных реакций. Третье место рейтинга он делит с главой Башкирии Радием Хабировым, у которого такой же показатель популярности. На втором месте в списке оказался губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (9,9 тыс. лайков). На первом месте – глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, в среднем каждая его публикация собирает 17,5 тыс. лайков.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер получил седьмое место в топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров рейтинга «Медиалогии». Наиболее цитируемой стала его запись в Instagram о приезде министра энергетики РФ Александра Новака в Челябинск ради открытия первой на Урале сети электрозарядных станций.