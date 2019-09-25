Отчисления в бюджеты городских и сельских поселений Кубани с НДФЛ увеличены до 5%

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сентябрьской сессии одобрили изменения в региональный закон «О бюджетном процессе». Законопроект внес в краевой парламент глава региона. Изменения расширяют бюджетные полномочия ЗСК и предоставляет парламентариям право устанавливать нормативы отчислений доходов в местные бюджеты от отдельных краевых бюджетных неналоговых поступлений.

Помимо этого, с 2020 года с 4 до 5% вырастут нормативы отчислений доходов в бюджеты городских и сельских поселений от налога на доходы физических лиц. Норматив отчислений доходов в районные и городские бюджеты от налога на имущество организаций установлен на уровне 3%.

В результате принятых изменений будет существенно увеличена сумма дополнительных доходов бюджетов районов и городских округов. Планируется, что она составит около 1,2 млрд руб. Доходы бюджетов городских и сельских поселений увеличатся на 350 млн руб.

По мнению спикера ЗСК Юрия Бурлачко, это очень своевременные и нужные поправки, которые смогут решить ряд проблем, находящихся в зоне ответственности местных властей. «Стабильный муниципальный бюджет – это благоустройство наших станиц и хуторов, благосостояние жителей, новые социальные программы, которых ждут люди», – прокомментировал председатель краевого парламента.

Василий Хитрых