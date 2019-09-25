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Фото: Андрей Абрамов

Журналисты добиваются права на досрочный выход на пенсию

Инициатива Союза журналистов Нижегородской области получила поддержку на федеральном уровне.

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Нижегородское объединение журналистов, выступившее с предложением о включении сотрудников СМИ в список имеющих право на досрочный выход на пенсию нашла поддержку в Союзе журналистов России.


Нижегородское объединение журналистов, выступившее с предложением о включении сотрудников СМИ в список имеющих право на досрочный выход на пенсию нашла поддержку в Союзе журналистов России.

В прошлом депутат Госдумы министр социальной политики Нижегородской области Ольга Носкова считает, что журналистам должны быть предоставлены те же условия выхода на досрочную страховую пенсию по старости, которые существуют для людей, ведущие творческую деятельность на сцене в театрах и театрально-зрелищных организациях.

По словам Носковой, на телевидении тоже присутствуют творческие профессии, но они не попадают даже в категорию работников культуры. Носкова считает, что работа журналистов проходит в условиях постоянного стресса, и это ведет к ухудшению состояния здоровья.

Инициатива Союза журналистов Нижегородской области рассматривалась больше года, в итоге ее поддержало около тысячи человек. Теперь она должна быть оформлена в виде законопроекта и направлена на рассмотрение в Госудуму.

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