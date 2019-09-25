На рекультивацию орловских свалок могут потратить 1,3 млрд рублей

Ликвидация свалок в Орловской области потребует порядка 1,3 млрд руб., следует из актуализированной территориальной схемы обращения с отходами региона. Всего в регионе насчитали 51 место несанкционированного размещения мусора общей площадью более 75,1 га. Как отмечено в документе, стоимость работ была приведена к ценам 2018 года и составила 12,7 млн руб. на 1 га. Согласно терсехме, в регионе планируют убрать 14 свалок за 800 млн руб., а также рекультивировать три выводимых из эксплуатации объекта размещения отходов за 480,3 млн руб. Наибольшие затраты придутся на закрываемый мусорный полигон в Орле площадью 33,2 га (419,9 млн руб.), наименьшие — на ликвидацию свалки на открытой площадке ООО «Борть» площадью 0,8 га (9,8 млн руб.).

Александр Прытков