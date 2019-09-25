Парламент Кузбасса вернул награды угольному генералу

Совет народных депутатов Кемеровской области вернул награды известному руководителю-угольщику Анатолию Приставке. Ему возвращены звание почетного гражданина региона, орден «Доблесть Кузбасса» и медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени.

Господин Приставка лишился наград 5 июля 2012 года на основании постановления регионального парламента. В документе не называлась причина решения, но областные власти тогда заявляли, что угольщик якобы работал «не на благо Кузбасса, а на свое собственное», а также «использовал свое служебное положение в корыстных целях». Теперь, по словам вице-спикера облсовета Юрия Скворцова, это постановление отменено по ходатайству губернатора Сергея Цивилева, поддержавшего обращение обкома КПРФ.

Анатолий Приставка известен в Кемеровской области по работе на посту генерального директора компании «Кузбассразрезуголь» и в руководстве других угольных предприятий. В 2003 году он участвовал в выборах депутатов Госдумы.

О том, как Анатолий Приставка ушел в отставку, читайте в материале “Ъ” «Кузбассразрезуголь» подвел итоги выборов»

Юрий Зуев