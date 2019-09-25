В январе-августе средний размер лимита по кредитным картам в Удмуртии вырос на 20,8%

В январе-августе 2019 года средний размер лимита по кредитным картам в Удмуртии составил 50,98 тыс. руб. Это на 20,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России средний размер лимита в январе-августе текущего года составил 56 тыс. руб., увеличившись на 14,2%.

Наибольший средний размер лимитов по кредиткам в январе-августе 2019 года отметили в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Ханты-Мансийском АО и Хабаровском крае. Он составил 96,6 тыс. руб., 75,6 тыс. руб., 72,2 тыс. руб., 69,9 тыс. руб. и 65,9 тыс. руб. соответственно. Самую большую динамику роста среднего размера по кредитным картам зафиксировали в Алтайском крае, Кемеровской и Самарской областях, Татарстане и Удмуртии. Она составила 27,7%, 23,7%, 22,4%, 21,2% и 20,8% соответственно. Единственным субъектов, в котором уменьшился средний размер лимита, стал Крым — снижение составило 12,5%. Исследование проводилось среди 30 регионов-лидеров по обозначенному виду кредитования.

«Сегмент кредитных карт по-прежнему остается наиболее динамичным и востребованным во всем розничном кредитовании, прежде всего, за счет технологичности и удобства. В отличие, например, от потребительских кредитов, банки здесь могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по кредиткам»,— отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.