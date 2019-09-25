Глава Перми: список объектов к 300-летию города появится к концу года

Перечень основных инфраструктурных объектов к 300-летию Перми будет готов к концу этого года. Об этом на заседании Пермской гордумы рассказал глава города Дмитрий Самойлов. Он добавил, что «некоторые объекты уже делаются и не являются секретом для думы». «Это Комсомольский проспект, набережная, эспланада», – перечислил господин Самойлов.

Напомним, Пермь отметит 300-летие в 2023 году. Для подготовки к этому событию ранее был создан оргкомитет, а также межведомственная рабочая группа. Оргкомитет возглавил вице-премьер РФ по вопросам строительства и регионального развития, бывший министр спорта Виталий Мутко, а рабочую группу – вице-премьер краевого правительства Антон Клепиков. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о праздновании 300-летия Перми, регион может получить из федерального бюджета примерно 600 млн руб. Однако ранее городские власти заявляли, что запланированные расходы на подготовку юбилея в 2019-2023 годах составляют около 12,9 млрд руб., из них 2,6 млрд руб. в 2019-2021 годах готовы выделить краевые власти.