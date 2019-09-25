«ЧТЗ-Уралтрак» получил второй за месяц иск о банкротстве

Санкт-петербургская компания «Торговый дом АТИ» подала иск в арбитражный суд Челябинской области о банкротстве ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (частично принадлежит корпорации «Уралвагонзавод»). Сумма предъявленных требований – 558 тыс. руб. Информация содержится в картотеке суда.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце августа в арбитражном суде уже был зарегистрирован иск о банкротстве ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Московская компания «Альфа-Металл» требовала признать предприятие несостоятельным из-за долга в 5 млн руб. Но процедура банкротства не была запущена. Согласно информации в Едином федеральном реестре сведений о деятельности юридических лиц, всего 14 кредиторов в 2019 году направили уведомления о намерении обратиться в суд с заявлениями о признании «ЧТЗ-Уралтрак» банкротом из-за долгов.

В главном управлении по труду и занятости региона в августе сообщали «Ъ-Южный Урал», что завод до 8 октября уволит 265 работников.