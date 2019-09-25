На площади Первой пятилетки в Екатеринбурге установили противотанковые ежи

В Екатеринбурге на площади Первой пятилетки появился новый артобъект. Как сообщает Е1, сегодня ночью команда Jesus Gang установила там противотанковые ежи. Арт-объект называется «Воинствование, святое и праведное» (отсылка к высказыванию Всеволода Чаплина). «Он выражает абсурдность радикальных идей некоторых фанатичных протоиереев и других причастных к этой проблеме групп населения. Используя гиперболизацию как художественный прием, мы перекрываем баррикадами пешеходный переход, заставляя тем самым обходить его стороной и не осквернять его ногами»,— пояснили в арт-группе.

Ежи расположены на созданном ранее арт-объекте — «Супрематическом кресте» Покраса Лампаса, который появился в рамках фестиваля Stenograffia в июле. Позже коммунальные службы Екатеринбурга начали ремонт асфальта на площади и залили часть арт-объекта гудроном, после чего работы остановили. Ситуация возмутила общественность и губернатора Евгения Куйвашева. Затем объект вызвал недовольство со стороны православных активистов: они ссылались на то, что религиозный символ не должен «попираться ногами». После протестной акции, которую они провели в конце августа, решено было изменить форму работы, чтобы «это перестало считаться крестом».

В Jesus Gang пояснили: ежи защищают арт-объект от посягательств, а верующих — от попирательства ногами святыни. «Это, на наш взгляд, отражает сложившуюся ситуацию и говорит о том, что лучше лишний раз вообще не касаться тем, которые не все люди смогут воспринять однозначно, пытаться вокруг этих тем маневрировать, постоянно снижая риски оказаться самим на том или ином кресте»,— отметили авторы.

Ранее команда уже высказывалась на тему конфликтов, связанных с религией. В мае после протестов против строительства храма Святой Екатерины в сквере около Театра драмы они покрасили ограждение на набережной, стилизовав его под церковные купола. Работа называлась «Дайте больше куполов, их ведь и так мало в центре». Помимо нее, художники сделали еще две работы. Одна из них — «скверечники» — скворечники в форме храмов, размещенные на деревьях в сквере. Третья работа называется «Зашквар» — в это слово художники превратили размещенную на набережной надпись «За сквер». По их словам, композиция «отражала действия застройщиков и властей».